Лестница соединяет точки А и B. Высота каждой ступени равна 17,5 см, а длина - 60 см. Расстояние между точками A и B составляет 12,5 м. Найдите высоту на которую поднимается лестница ( в метрах)

Математика

Лестница соединяет точки А и B. Высота каждой ступени равна 17,5 см, а длина - 60 см. Расстояние между точками A и B составляет 12,5 м. Найдите высоту на которую поднимается лестница ( в метрах)

Автор: Гость