Летопись рассказывает что в 862 году в районе озера Ильмень прибыло три брата-варяга со своими дружинами: Рюрик, Синеус и Трувор. Старший Рюрик сел княжить у Ладоги в Новгороде. Второй брат сел в землях угро-финского племени ве...

История

Летопись рассказывает что в 862 году в районе озера Ильмень прибыло три брата-варяга со своими дружинами: Рюрик, Синеус и Трувор. Старший Рюрик сел княжить у Ладоги в Новгороде. Второй брат сел в землях угро-финского племени весь в городе Белоозере, а третий в Изборске. После смерти двух братьев Рюрик ______ эти земли

Автор: Гость