Срочно. Выделите главные черты развития гражданского общества и социальные проблемы, характерные для периода индустриального развития.
История
Срочно. Выделите главные черты развития гражданского общества и социальные проблемы, характерные для периода индустриального развития.
Ответ(ы):
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Рост и развитие специального и общего образования, науки, культуры, качества жизни, инфраструктуры. Переход к машинному производству. Перемещение населения в города — урбанизация. Неравномерность роста экономики и развития - стабильный рост чередуется со спадами и кризисами. Общественно-исторический прогресс. Эксплуатация природных ресурсов, зачастую во вред экологии. Основа экономики — конкурентные рынки и частная собственность. Право собственности на средства производства рассматривается как естественное и неотъемлемое. Трудовая мобильность населения высока, возможности социальных перемещений практически не ограничены. Важнейшими ценностями в индустриальном обществе признаны предприимчивость, трудолюбие, честность и порядочность, образование, здоровье, способность и готовность к новациям.
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