НОМЕР 1329 Прошу пожайлуста. Даю 40б
Математика
НОМЕР 1329 Прошу пожайлуста. Даю 40б
Ответ(ы):
Гость:
1) 72,16*605>721,6*6,05 72,16*10*605/10=721,6*60,5 60,5>6,05 2) 94,5*0,121<9,45*121 94,5/10*0,121*10=9,45*1,21 1,21<121 3) 517,2*30,4>5,172*304 517,2/100*30,4*100=5,17*3040 3040>304
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