Спишите раскрывая скобки Укажите слова с беглой гласной пара ботинок в валенки сапоги чулки

Русский язык
Спишите раскрывая скобки Укажите слова с беглой гласной пара ботинок в валенки сапоги чулки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С беглыми гласными ботинок-ботинки,валенки-валенок,чулки-чулок.в слове сапог нету беглых гласных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Назовите число которое больше 1\5 но меньше 1\4
Ответить
География
149.600.000 км- это сколько в в световых годах?!
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника равен 36 дм,а ширина на 2 дм меньше длины.На сколько квадра??ных дециметров площадь прямоугольника меньше площади квадрата ...
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!СРОЧНО!
Ответить
Биология
Сколько позвонков в шейного отдельном яшерицы
Ответить