Спишите раскрывая скобки Укажите слова с беглой гласной пара ботинок в валенки сапоги чулки
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Спишите раскрывая скобки Укажите слова с беглой гласной пара ботинок в валенки сапоги чулки
Ответ(ы):
Гость:
С беглыми гласными ботинок-ботинки,валенки-валенок,чулки-чулок.в слове сапог нету беглых гласных
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