Lg²x+2lgxgt;3 Помогите решить, пожалуйста

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Делаем подстановку Y = lgx и получаем квадратное уравнение Y² +2Y-3≥0 Корни уравнения Y1= -3 Y2 = 1. Возвращаемся к логарифму (lgx+3)*(lgx-1) ≥0 Область решения где знаки в скобках одного знака lgx≥3 x≥1000