Lg²x+2lgxgt;3 Помогите решить, пожалуйста

Математика
Lg²x+2lgxgt;3 Помогите решить, пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем подстановку Y = lgx и получаем квадратное уравнение Y² +2Y-3≥0 Корни уравнения   Y1= -3    Y2 = 1. Возвращаемся к логарифму (lgx+3)*(lgx-1) ≥0 Область решения где знаки в скобках одного знака  lgx≥3     x≥1000 
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