Розбір слова випадок за будовою
Українська мова
Розбір слова випадок за будовою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа: все слово; закінчення немає;випад- корінь: ок- скуфікс. Наче так.
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