Лика и Майя бегают по утрам вокруг школы по беговой дорожке длиной 90 метров Лика п??обегает 8 кругов а Майя 5 кругов На сколько метров Лека пробегают каждое утро больше чем Майя. решил задачу тремя способами
Математика
Лика и Майя бегают по утрам вокруг школы по беговой дорожке длиной 90 метров Лика п??обегает 8 кругов а Майя 5 кругов На сколько метров Лека пробегают каждое утро больше чем Майя. решил задачу тремя способами
Ответ(ы):
Гость:
8-5=3 количество кругов которое лека пробегает больше чем Майя Один круг 90м 3*90=270м
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