Лика и Майя бегают по утрам вокруг школы по беговой дорожке длиной 90 метров Лика п??обегает 8 кругов а Майя 5 кругов На сколько метров Лека пробегают каждое утро больше чем Майя. решил задачу тремя способами

Математика

Лика и Майя бегают по утрам вокруг школы по беговой дорожке длиной 90 метров Лика п??обегает 8 кругов а Майя 5 кругов На сколько метров Лека пробегают каждое утро больше чем Майя. решил задачу тремя способами

Автор: Гость