Lim стремящийся к 2 функции ((2-х)*(х+6))/4-х^2

Математика
Lim стремящийся к 2 функции ((2-х)*(х+6))/4-х^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((2-х)*(х+6))/4-х^2=((2-х)*(х+6))/((2-х)(2+х))=(х+6)/(х+2) (2+6)/(2+2)=8/4=2
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