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В каком полушарии находится вулкан Фудзияма?
География
В каком полушарии находится вулкан Фудзияма?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вулкан футзияма находится в южном полушарии
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