Главные мысли провести капитанская дочка) пожалуйста
Литература
Главные мысли провести капитанская дочка) пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что добро побеждает зло и нет никаких преград для любви здесь для Петра и Марьи. Что человек должен делать добро тогда ему ответят добром как Пугачев и Петр. Человек должен быть честным искренним любящим добродушным.
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