Главные мысли провести капитанская дочка) пожалуйста

Литература
Главные мысли провести капитанская дочка) пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что добро побеждает зло и нет никаких преград для любви здесь для Петра и Марьи. Что человек должен делать добро тогда ему ответят добром как Пугачев и Петр. Человек должен быть честным искренним любящим добродушным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решать задачи с уравнениями за 5 класс
Ответить
Биология
Дыхание кровеносная система нематод
Ответить
Алгебра
График функции y=7+6x и решение
Ответить
Английский язык
Напишите предложения по теме: to do + not . В отрицательной форме в 3-м лице единственно??о числа используется вспомогательный глагол does not + см...
Ответить
Английский язык
Andy showed me his nev car yesterday. зробити в питальне реченя в питальное реченя
Ответить