Lim xgt;0 ((2sin^2 x/2)/x^2)
Математика
Lim xgt;0 ((2sin^2 x/2)/x^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразуем выражение, стоящее под знаком предела: Числитель: 2*sin (x/2)*sin(x/2) Знаменатель: 4*(x/2)*(x/2) Используем замечательный предел: При x→0 lim ( sin(x/2) / (x/2) ) = 1 Получаем: 2*sin(x/2)*sin(x/2) / (4*(x/2)*(x/2)) 2*1*1 / 4 = 1/2 Ответ: 1/2 Проверим наше решение программно: См. скрин: Ответы совпали, значит наше решение - правильное!
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