Линия состоит из четырех звеньев длина каждого из двух звеньев равна одному сантиметру а длина каждого из двух других звеньев равна трем сантиметром Начерти ломаную и найди ее длину
Математика
Линия состоит из четырех звеньев длина каждого из двух звеньев равна одному сантиметру а длина каждого из двух других звеньев равна трем сантиметром Начерти ломаную и найди ее длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+3)•2=8 см Ответ:8 см длина ломаной
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