Линия состоит из четырех звеньев длина каждого из двух звеньев равна одному сантиметру а длина каждого из двух других звеньев равна трем сантиметром Начерти ломаную и найди ее длину

Математика

Линия состоит из четырех звеньев длина каждого из двух звеньев равна одному сантиметру а длина каждого из двух других звеньев равна трем сантиметром Начерти ломаную и найди ее длину

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