Любая история возникновения фразеологизмов

Русский язык
Любая история возникновения фразеологизмов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ахиллес — непобедимый и отважный герой многочисленных легенд Древней Греции. Ахиллеса не брали никакие вражеские стрелы. Легенда гласит, что матьАхилла Фетида, желая сделать сы­на неуязвимым, окунула мальчика в воды священной реки Стикс. Но, окуная, она держала его за пятку (пяту), и поэтому пятка оказалась неосвященной и стало быть незащищен­ной. В одном из сражений противник Ахилла Парис, пустил стрелу в пятку Ахилла и убил его. С тех пор всякое слабое, уязвимое место человека (или какой-то структуры) называют ахиллесовой пятой. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В чем отличие былинного вымысла от сказочного
Ответить
Литература
Составь пословицу правильно Каково (сено,волокно,просо), таково и (полотно, молок??, зерно)
Ответить
Другие предметы
Что означает буква i в информатике
Ответить
Музыка
Сообщение об Александре Невском
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста с заданием к данному упражнению
Ответить