Любая история возникновения фразеологизмов

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Ахиллес — непобедимый и отважный герой многочисленных легенд Древней Греции. Ахиллеса не брали никакие вражеские стрелы. Легенда гласит, что матьАхилла Фетида, желая сделать сы­на неуязвимым, окунула мальчика в воды священной реки Стикс. Но, окуная, она держала его за пятку (пяту), и поэтому пятка оказалась неосвященной и стало быть незащищен­ной. В одном из сражений противник Ахилла Парис, пустил стрелу в пятку Ахилла и убил его. С тех пор всякое слабое, уязвимое место человека (или какой-то структуры) называют ахиллесовой пятой.