Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид... как ты понимаешь смысл этих строк? что ты можешь рассказать о творениях великих мастеров, живших и работавших в городе, которому посвящены эти строки?
Обществознание
Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид... как ты понимаешь смысл этих строк? что ты можешь рассказать о творениях великих мастеров, живших и работавших в городе, которому посвящены эти строки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расскажи что нибудь о Петропавловской крепости,про Петербург(что он был построен на болоте)
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