Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид... как ты понимаешь смысл этих строк? что ты можешь рассказать о творениях великих мастеров, живших и работавших в городе, которому посвящены эти строки?

Обществознание

Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид... как ты понимаешь смысл этих строк? что ты можешь рассказать о творениях великих мастеров, живших и работавших в городе, которому посвящены эти строки?

Автор: Гость