Во сколько раз произведение 4*49 меньше произведения 8*49? Напишите своё мнение. по??огите пожалуйста. Это там звёздочка умножить.

Математика
Во сколько раз произведение 4*49 меньше произведения 8*49? Напишите своё мнение. по??огите пожалуйста. Это там звёздочка умножить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)49*4=196 2)8*49=392 3)392:196=2 ответ в два раза больше
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