Во сколько раз произведение 4*49 меньше произведения 8*49? Напишите своё мнение. по??огите пожалуйста. Это там звёздочка умножить.

Математика

Во сколько раз произведение 4*49 меньше произведения 8*49? Напишите своё мнение. по??огите пожалуйста. Это там звёздочка умножить.

Автор: Гость