Вычислить значения выражений a+b и a•b если: 1)a=5479,b=1 2)a=8099,b=0
Математика
Вычислить значения выражений a+b и a•b если: 1)a=5479,b=1 2)a=8099,b=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а +в=5479+1=5480 а•в=5479•1=5479 2)а+в=8099+0=8099 а•в=8099•0=0
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