Влияние севастопальских рассказов на роман война и мир

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Толстой в “Севастопольских рассказах” показал всю правду войны: солдаты, простые мужики, живут в грязи, в нечеловеческих условиях. Что ударами ядер и взрывами гранат у них отрывало руки, ноги, разрывало их на части. Больницы были переполнены, раненые лежали на кроватях, а кто и на полу. Людей, чтобы за ними ухаживать, не хватало, медикаментов не было, людей оперировали без обезболивающих средств, везде стоял запах гнилого мяса, везде были слышны стоны и крики. И Толстой с горечью показывает, в каких условиях находятся люди, которые отдают свою жизнь за свободу Севастополя. Но, несмотря на такие условия существования, в их душах живет любовь к родине. В своих рассказах Толстой рассуждает об этой войне. Зачем она нужна? Кому она нужна? Кто говорит красивые слова и строит планы, кто эти планы осуществляет? Во всех рассказах мы видим одно: грязь, кровь, смерть. Простые мужики без всяких благородных речей идут под пули. Никто из этих солдат ничего не получил, ими воспользовались, искалечили им жизнь и выбросили. Никто из них не требует какого-нибудь вознаграждения. Для них лучшая награда — это их жизнь. А люди, имеющие высокое звание, не получили и царапины, хотят, чтобы им дали медали за их геройство, компенсацию за их риск быть убитыми или ранеными. Эти люди рассказывают про свои подвиги, про свое бесстрашие, а все остальные с таким доверчивым и восхищенным лицом их слушают. “Севастопольские рассказы” сделали Толстого известным писателем. Эта правда поразила всю Россию. К его рассказам все обращались, как к единственному источнику, из которого можно узнать правду о том, что действительно было на войне в Севастополе. Но Толстой не смог всем людям раскрыть глаза на эту войну, а некоторым его правда очень мешала получать медали и компенсации. Толстой понял, что его попытка обратиться к государственным чиновникам бесполезна, но он не переставал показывать правду в других произведениях. Л. Н. Толстого в романе "Война и мир" разрушает романтическое представление о войне, отрицает войну вообще, считая ее величайшим проявлением зла, “противным всей человеческой природе событием”. Описание военных действий 1805—1807 годов и Отечественной войны 1812 года составляет центр романа-эпопеи. Но автора интересуют не сражения и диспозиция, а самый факт войны — убийство. В философских рассуждениях писателя, в речах и поступках героев отражена его позиция как великого гуманиста. Словами Болконского говорит Лев Толстой о войне: “Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее... ” Эпоха наполеоновского нашествия — это время тяжких испытаний, нечеловеческих усилий, время войны. А война для писателя всегда “страшное дело”, великое преступление, ужасное и кровавое. Толстой постоянно сталкивает мир и войну, жизнь и смерть.