Выбирите истенное высказывание: а) 4/9 больше 7/9,б) 12/19 меньше 11/19, в) 47/55 больше 37/55.
Математика
Выбирите истенное высказывание: а) 4/9 больше 7/9,б) 12/19 меньше 11/19, в) 47/55 больше 37/55.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ в), т.к. числитель дроби 47/55 больше,чем числитель дроби 37/55
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