Выбирите истенное высказывание: а) 4/9 больше 7/9,б) 12/19 меньше 11/19, в) 47/55 больше 37/55.

Математика

Выбирите истенное высказывание: а) 4/9 больше 7/9,б) 12/19 меньше 11/19, в) 47/55 больше 37/55.

Автор: Гость