Официально-деловое описание кабинета информатики

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Официально-деловое описание кабинета информатики
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Гость:
Компьютерные столы    мониторы  и компьютеры     парты стол учителя        большая доска на весь кабинет
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