Официально-деловое описание кабинета информатики
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Официально-деловое описание кабинета информатики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компьютерные столы мониторы и компьютеры парты стол учителя большая доска на весь кабинет
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