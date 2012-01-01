Рассказ о дружбе детей 11 лет

Гость: Гость:

Было солнечное летнее утро. Проснувшись, Аня потянулась в постели. Пощурившись от солнечного лучика, светившего ей прямо в глаза, Аня решила, что пора вставать. Встав с постели, девочка размялась, заправила постель и пошла в ванную умываться и чистить зубы. Переодеваясь, Аня услышала, что на кухне мама уже готовит завтрак. Выбежав на кухню, Аня поздоровалась с мамой:– Доброе утро, мамочка, а что у нас на завтрак?– Доброе утро ,дочурка, я сварила овсяную кашу, мой руки и садись за стол, будем завтракать.Пока Аня мыла руки, мама разложила кашу по тарелкам, заправила маслом и бросила в кашу кусочки банана.Аня с мамой завтракали вместе и весело разговаривали.Поблагодарив маму за вкусный завтрак, Аня помогла убрать посуду со стола.– Мама, ты представляешь, – Аня расстроено стала теребить волосы, – все подружки на лето разъехались кто куда. Маша с родителями уехала на дачу, Лена – к бабушке в деревню. Только Ира осталась дома, она недавно упала и сильно ушибла ногу, можно я её навещу, ей, наверное, очень грустно одной.– Конечно, надо навестить больную подругу, только сначала позвони и узнай, можно ли к ней прийти.– Хорошо ,мамочка! – Аня обрадовалась и побежала к телефону.Собираясь, Аня захватила шоколадку из своих запасов, оставшихся с недавнего дня рождения.Ира жила в том же доме, что и Аня, только выше этажом. Дверь открыла бабушка Иры:– Проходи, Анечка, – сказала она, улыбаясь, – Ириша в своей комнате.Аня вошла в комнату и увидела, что Ира, сидя на кровати и вытянув забинтованную ногу, что-то старательно рисовала. Рядом с кроватью стояли костыли.– Привет, Ира, – Аня подошла к кровати и протянула подруге шоколадку.– Ой, спасибо, – воскликнула Ира, обрадовавшись приходу подруги.– Как ты себя чувствуешь? – Аня села на стул. – У меня немного побаливает нога. Доктор сказал, что неделю надо как можно меньше двигаться.– А что ты рисуешь? – Аня подошла к кровати, чтобы рассмотреть рисунок.– Я рисую дом из геометрических фигур.– Это как? – удивилась Аня.– Вот смотри, – Ира показала Ане рисунок, – Дом – это большой прямоугольник. Крышу я нарисовала в виде треугольника, а окна дома – это квадраты.– Ой, как интересно. – воскликнула Аня, – А можно я тоже что-нибудь придумаю и нарисую.– Да, вот тебе лист бумаги, карандаши и фломастеры, – Ира взяла из стопки чистый лист и подвинула к Ане кучку фломастеров и карандашей.Аня взяла лист и простой карандаш и села за стол. Она немного порисовала, и, повернувшись к Ире, показала рисунок.– Вот смотри, у меня получился стол в виде квадрата, на столе круглая тарелка, а в тарелке овальная дыня.– Здорово у тебя получилось, – сказала Ира, – давай теперь раскрасим наши рисунки.Девочки принялись раскрашивать, а когда закончили, в комнату вошла бабушка Иры и позвала их обедать. Ира поднялась с кровати, а Аня помогла подруге, подав ей костыли. Девочки пошли в ванную, помыли руки и пошли в гостиную обедать. Бабушка помогла Ире сесть, а Аня подвинула ближе к Ире стул с подушечкой, на которую девочка аккуратно положила ногу.Бабушка накормила девочек вкусным борщом со сметаной и маленькими круглыми булочками.После обеда девочки еще немного поиграли. Когда наступил вечер, мама позвала Аню домой ужинать. Уходя, Аня сказала Ире:– Мы так весело сегодня провели время, давай завтра я тоже к тебе зайду и мы придумаем новую игру.– Хорошо, очень здорово, что ты у меня есть, – сказала, улыбнувшись, Ира, – мне без тебя было очень грустно.– Конечно, я буду приходить теперь каждый день, пока ты не выздоровеешь, – пообещала Аня.Когда Аня ушла, к Ире зашла бабушка и поинтересовалась, как у внучки прошел день. Ира рассказала, чем они с Аней занимались целый день, и показала рисунки.Как же здорово, что есть друзья, которые не оставят в трудную минуту. © 2012 Любовь Степанова.