Отец дольтаник женился на женщине ,которая является носителем этого гена, определить количество больных, и здоровых детей.
Биология
Отец дольтаник женился на женщине ,которая является носителем этого гена, определить количество больных, и здоровых детей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Носительница гена дальтонизма. 2-дальтоника(девочка и мальчик) 1-здоровый мальчик.
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