Визначте відносну густину метану за повітрям,за воднем(н.у)
Химия
Визначте відносну густину метану за повітрям,за воднем(н.у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(СН4) = 16 г/моль М(повітря) = 29 г/моль М(Н2) = 2 г/моль Dпов.(СН4) = 16 г/моль/29 г/моль = 0,5517 Dh2(CH4) = 16 г/моль/2 г/моль = 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Отец дольтаник женился на женщине , которая является носителем этого гена .Опреде??ить количество больных и здоровых детей.
Английский язык
Помогите с английским срочно!!! в 1 номере нужно вставить who which that во втором номере надо связать предложения используя who which that (та...