Если население помещает деньги в банк, то они
Обществознание
Если население помещает деньги в банк, то они
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Гость:
Вкладчики наверное. но не точно
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