11. Можем ли мы назвать атмосферу одеждой Земли?
География
11. Можем ли мы назвать атмосферу одеждой Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,это оболочка,а также можно сказать защитник земли.
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