Люди помогите мне надо придумать задачу для 9кл. с решение помогите)))
Алгебра
Люди помогите мне надо придумать задачу для 9кл. с решение помогите)))
Ответ(ы):
Гость:
Какое ускорение имеет поезд, подходящий к станции, если он за 25 с до остановки имел скорость 9 км/ч?
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