Люди помогите мне надо придумать задачу для 9кл. с решение помогите)))

Алгебра
Люди помогите мне надо придумать задачу для 9кл. с решение помогите)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какое ускорение имеет поезд, подходящий к станции, если он за 25  с до остановки имел скорость 9 км/ч? 
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