Прямые a и b параллельны, c - секущая. Один из соответственных углов равен 30°. Найдит?? остальные углы. пожалуйста срочно надо. Зарание спасибо

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Сумма углов при пересечении секущей прямой находится через смежные углы. любой угол, соответственный или накрест лежащий.... имеет смежный.. а они 180 в сумме... 180-30=150... все углы ___150_/_30______ 30/ 150 точно также будет и у другой параллельной прямой