Что произошло в 1965 год?
История
Что произошло в 1965 год?
Ответ(ы):
Гость:
ВС СССР объявил 9 мая днем победы над фашисткой Германией. Вообще много чего было в этот год. Конкретней надо.
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