Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного. Увидев Алию, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.

Русский язык

Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного. Увидев Алию, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.

Автор: Гость