Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного. Увидев Алию, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.

Русский язык
Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного. Увидев Алию, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Придаточное меры и степени
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