Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного. Увидев Алию, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.
Русский язык
Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного. Увидев Алию, он покраснел так густо и быстро, как умел краснеть только он.
Ответ(ы):
Гость:
Придаточное меры и степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько букв и звуков в словах Сирень , пальто, девочка, барс, гюрза, слива, письмо, ??юльпан, песок, бабочка, воробьи, дождь , воробей.
Русский язык
Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина , Полная луна. найти прилагате??ьные. к какому разряду они относятся?
Қазақ тiлi
Математика
Урок математики в 6 классе продолжался 2700 секунд. 40% этого времени ученики изучали новый материал, а остальное время они затратили на выполнение...