Сколько букв и звуков в словах сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюль??ан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.
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Сколько букв и звуков в словах сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюль??ан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.
Ответ(ы):
Гость:
Сирень -6 букв , 2 звука девочка -7букв . 3 звука бабочка -7 букв .3 звука
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