Урок математики в 6 классе продолжался 2700 секунд. 40% этого времени ученики изучали новый материал, а остальное время они затратили на выполнение самостоятельной работы. Сколько минут урока было выделено на самостоятельную ра...

Математика

Урок математики в 6 классе продолжался 2700 секунд. 40% этого времени ученики изучали новый материал, а остальное время они затратили на выполнение самостоятельной работы. Сколько минут урока было выделено на самостоятельную работу?

Автор: Гость