Урок математики в 6 классе продолжался 2700 секунд. 40% этого времени ученики изучали новый материал, а остальное время они затратили на выполнение самостоятельной работы. Сколько минут урока было выделено на самостоятельную ра...
Математика
Урок математики в 6 классе продолжался 2700 секунд. 40% этого времени ученики изучали новый материал, а остальное время они затратили на выполнение самостоятельной работы. Сколько минут урока было выделено на самостоятельную работу?
Ответ(ы):
Гость:
100 - 40 = 60% самостоятельная работа2700 х 60 : 100 = 1620 секунд = 27минут
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