Из предложений 12-17 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: " в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН"
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Из предложений 12-17 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: " в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН"
Ответ(ы):
Гость:
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