Из предложений 12-17 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: " в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН"

Русский язык

Из предложений 12-17 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: " в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН"

Автор: Гость