Турист за некоторое время прошёл9км какое растоеяние прой дёт всадникеслиегоскоростьв три раза больше туриста
Математика
Турист за некоторое время прошёл9км какое растоеяние прой дёт всадникеслиегоскоростьв три раза больше туриста
Ответ(ы):
Гость:
Для определения расстояния умножаются скорость и время. Из этих данных лишь скорость увеличилась в 3 раза, значит расстояние также увеличится в 3 раза, т.е. Всадник пройдет 9*3=27 км
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