Помогите решить 2 уравнения (223.440-130*х):35=6.020 ________________________________ (31*550-х)*120=10.200
Математика
Помогите решить 2 уравнения (223.440-130*х):35=6.020 ________________________________ (31*550-х)*120=10.200
Ответ(ы):
Гость:
1) 223 440 - 130*х = 6020 х 35-130х =210700 - 223 440х = --12740 : -130х =982)31550*120 - 120х = 10200120х = 378600-10200120х = 3775800х = 3775800 : 120 = 31465
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