Как решить 1/7 x=1, 9 x=1 , 5x=1
Математика
Как решить 1/7 x=1, 9 x=1 , 5x=1
Ответ(ы):
Гость:
1/7•х=1. 1/7= 0,14 Х=1:0,14 Х=7,14 9•х=1 Х=1:9 Х=0,11 5•х=1 х=1:5 х=0,2
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