Составьте формулы? 1) нитрат калия 2) фосфат аммония 3) гидрофосфат калия 4) гидр??ксид аммония 5) аммиак

Химия
Составьте формулы? 1) нитрат калия 2) фосфат аммония 3) гидрофосфат калия 4) гидр??ксид аммония 5) аммиак
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 KNO3 2 (NH4)3PO4 3 K2HPO4 4 NH4OH 5  NH3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сум...
Ответить
Биология
Какие вегетативные органы различают у цветкового растения?
Ответить
Физика
Какова единица электрического заряда?определите единицу электрического заряда через единицу силы тока
Ответить
Русский язык
Нужно выписать все сложные предложения и составить схемы к ним
Ответить
Математика
Cреднее арифметическое чисел 4 целых 1/3 и A = 2 целых 1/2. Найдите число А
Ответить