Составьте формулы? 1) нитрат калия 2) фосфат аммония 3) гидрофосфат калия 4) гидр??ксид аммония 5) аммиак
Химия
Составьте формулы? 1) нитрат калия 2) фосфат аммония 3) гидрофосфат калия 4) гидр??ксид аммония 5) аммиак
Ответ(ы):
Гость:
1 KNO3 2 (NH4)3PO4 3 K2HPO4 4 NH4OH 5 NH3
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