Нужно выписать все сложные предложения и составить схемы к ним

Русский язык
Нужно выписать все сложные предложения и составить схемы к ним
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Гость:
После шумной гудящей ....
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