Два арбуза весят столько же сколько четыре одинаковых дыни. один арбуз весит 8кг 850г . определи массу другого арбуза если одна дыня весит 4 кг 500г

Математика

Два арбуза весят столько же сколько четыре одинаковых дыни. один арбуз весит 8кг 850г . определи массу другого арбуза если одна дыня весит 4 кг 500г

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