Раскрой секреты текста глаза выражают настроение человека , от этого и разный вз??ляд : то суровый , то печальный , то ласковый ... А у ............... (1) бывает радужный ! ............... (2) солнце на тучу , пролившую дожд...

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Раскрой секреты текста глаза выражают настроение человека , от этого и разный вз??ляд : то суровый , то печальный , то ласковый ... А у ............... (1) бывает радужный ! ............... (2) солнце на тучу , пролившую дождь , и вот тебе ............(3) 1. Выбери и подчеркни пропущенное солво (1) солнца - ребёнка - тучи - в небе . 2. Выбери и подчеркни слово (2) глянуло - появилась - утреннее - посмотрела 3. Подбери пропущенное слово (3) сам

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