напешите уровнения реакцыи при помощи каторых можно осуществить превращение: ca-CaO-Ca(OH)2-CaCl2
Химия
напешите уровнения реакцыи при помощи каторых можно осуществить превращение: ca-CaO-Ca(OH)2-CaCl2
Ответ(ы):
Гость:
1)2Ca + O2 = 2CaO 2)CaO + H2O = Ca(OH)2 3)Ca(OH)2 + CuCl2 = CaCl2 + Cu(OH)2
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