запиши решение задачи выражением купили 27 шариковых ручек и 9 наборов карандашей ??о 12 штук в каждом сколько всего карандашейи ручек купили

Математика

запиши решение задачи выражением купили 27 шариковых ручек и 9 наборов карандашей ??о 12 штук в каждом сколько всего карандашейи ручек купили

Автор: Гость