запиши решение задачи выражением купили 27 шариковых ручек и 9 наборов карандашей ??о 12 штук в каждом сколько всего карандашейи ручек купили
Математика
запиши решение задачи выражением купили 27 шариковых ручек и 9 наборов карандашей ??о 12 штук в каждом сколько всего карандашейи ручек купили
Ответ(ы):
Гость:
1)12×9=108(шт.)-карандашей . 2)27+108=135(шт.) Ответ : 135 карандашей и ручек купили .
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