Помогите разобраться с упрожнением! ЗАПИШИ ОДНИМ СЛОВОМ ОТВЕТ НА ВОПРОС. ОБОЗНАЧЬ ПРИСТАВКИ. ЧТО НАЗЫВАЮТ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИСЬ? Что сделал? начал говорить- ... начал петь-... начал петь-... начал плыть-... начал рабо...
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Помогите разобраться с упрожнением! ЗАПИШИ ОДНИМ СЛОВОМ ОТВЕТ НА ВОПРОС. ОБОЗНАЧЬ ПРИСТАВКИ. ЧТО НАЗЫВАЮТ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИСЬ? Что сделал? начал говорить- ... начал петь-... начал петь-... начал плыть-... начал работать-... нчал шуметь-... начал дуть-... перестал цвести-... перестал греметь-... закончил читать-... закончил шить-... закончил идти-... закончил нести-... закончил расти-...
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