РАЗБЕРИ ВЫДЕЛЕННОЕ СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет,седина У ОТЦА пролилась в бороде. (С.А. Есенин) ОПРЕДЕЛИ,К КАКОМУ СЛОВУ ОТНОСЯТСЯ ЭТИ ПРИЗНАКИ. ОБВЕДИ БУКВ...
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РАЗБЕРИ ВЫДЕЛЕННОЕ СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет,седина У ОТЦА пролилась в бороде. (С.А. Есенин) ОПРЕДЕЛИ,К КАКОМУ СЛОВУ ОТНОСЯТСЯ ЭТИ ПРИЗНАКИ. ОБВЕДИ БУКВУ ОКОЛО ВЫБРАННОГО ОТВЕТА. имя существительное ,одушевленное,женского рода,1-го склонения,ед числа, Т.п. А лягушка Б луна В на воде Г в бороде
Ответ(ы):
Гость:
лягушка потому что одушевленный предмет
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