С помощью какого реактива распознают соли аммония? Каков результат реакции?
Химия
С помощью какого реактива распознают соли аммония? Каков результат реакции?
Ответ(ы):
Гость:
Реактив щелочь на аммоний, признак выделение аммиака( резкий запах) NH4Cl+NaOH=NH3+H2O+NaCl
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