Розетки прессуют из массы пластика,действуя на него с силой 37,5 кН. Площадь розетки 75 квадратных сантиметров. под каким давлением прессуют розетки ?

Физика

Розетки прессуют из массы пластика,действуя на него с силой 37,5 кН. Площадь розетки 75 квадратных сантиметров. под каким давлением прессуют розетки ?

Автор: Гость