Розетки прессуют из массы пластика,действуя на него с силой 37,5 кН. Площадь розетки 75 квадратных сантиметров. под каким давлением прессуют розетки ?
Физика
Розетки прессуют из массы пластика,действуя на него с силой 37,5 кН. Площадь розетки 75 квадратных сантиметров. под каким давлением прессуют розетки ?
Ответ(ы):
Гость:
P = F / S F - сила ( 37,5 кН = 37500 Н ) S - площадь ( 75 см² = 0,0075 м² ) p = 37500 / 0,0075 = 5000000 Па = 5 МПа
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