Вставь пропущенные числа чтобы получились верные равенства 30дм 5см,306см, 28дм 3 см , 2803см
Математика
Вставь пропущенные числа чтобы получились верные равенства 30дм 5см,306см, 28дм 3 см , 2803см
Ответ(ы):
Гость:
30дм 5см < 306см 28дм 3 см < 2803см
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