Было ..... Ворон и ..... Берез , если на каждую березу сядет по одной вороне то 1 березы не хватит , а если по 2 то одна останется . Сколько берез и ворон ?
Математика
Было ..... Ворон и ..... Берез , если на каждую березу сядет по одной вороне то 1 березы не хватит , а если по 2 то одна останется . Сколько берез и ворон ?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть было x - ворон и у - берез, по условию задачи составим сист. уравнений: y-x=-1 y-x/2=1 Из первого ур-я => x=y+1 подст во второе ур-е y-y/2-0.5=1 0.5y=1.5 y=3 => x=3+1 x=4 Ответ: 4 вороны, 3 березы
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