Было ..... Ворон и ..... Берез , если на каждую березу сядет по одной вороне то 1 березы не хватит , а если по 2 то одна останется . Сколько берез и ворон ?

Математика

Было ..... Ворон и ..... Берез , если на каждую березу сядет по одной вороне то 1 березы не хватит , а если по 2 то одна останется . Сколько берез и ворон ?

Автор: Гость