Замените книжное выражение "пять дифирамбы " в предложении 43 стилистически нейтральных синоримом

Русский язык
Замените книжное выражение "пять дифирамбы " в предложении 43 стилистически нейтральных синоримом
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Гость:
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