Пожалуйста помогите написать сочинение по самопознанию "как мысль помогает человеку жить" очень надо. Заранее спасибо!

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ЖИЗНЬ требует великой смелости.Трусливые толко прозябают,они пропитаныстрахом,Они боятся ада,они боятся приведений,они боятся БОга.Они боятся тысячи и одной вещи,которые они или другие,такие же,как они сами,придумывают.(ОШО)ЛУЧШЕ худо исполнить свой долг,чем хорошо чужой.(афоризм)ЕСЛИ тебе плюют в спину,значит,ты идёшь впереди.(Конфуций)Если нет ветра,берись за вёсла.(латинская пословица)ЦЕНИТЕ то,что у вас есть...СЕйчас..РЯдом...И никогда не думайте:"А МОЖЕТ БЫТЬ!"Может и не быть...(Ф,Осадченко)