Cреднее арифметическое чисел 4 целых 1/3 и A = 2 целых 1/2. Найдите число А

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Среднее арифметическое чисел а и в, равно (а+в): 2, отсюда (а+4ц1/3)/2=2ц1/2 а+4ц1/3=2ц1/2*2 а+4ц1/3=5 а=5-4ц1/3 а=2/3